НХЛ: "Монреаль" переміг вдома десятий раз поспіль, "Сан-Хосе" обіграв "Тампа-Бей" (результати матчів)

Команда "Монреаль Кенедіенс" розгромила "Детройт Ред Вінгс" з рахунком 5:0 і, таким чином, здобула десяту поспіль домашню перемогу в Національній хокейній лізі (НХЛ).

У складі канадців шайбами відрізнялися п'ять різних гравців - Філіп Дано, Пол Байрон, Ши Вебер, Ендрю Шоу та Макс Пачіоретті. "Монреаль" продовжує залишатися лідером Східної конференції і всього регулярного чемпіонату НХЛ.

В інших матчах дня зазначимо успіхи "Сан-Хосе", "Нью-Йорк Рейнджерс", і "Піттсбурга", а також гру "Коламбус" - "Сент-Луїс", в якій було забито 12 шайб.

Результати матчів:

Монреаль - Детройт 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 04:17 Дано - 1:0, 07:59 Байрон - 2:0, 19:00 Вебер - 3:0, 35:13 Шоу - 4:0, 36:49 Пачіоретті - 5:0.

Тампа-Бей - Сан-Хосе 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Шайби: 07:18 Марло - 0:1, 10:04 Вінгелс - 0:2, 28:52 Власіч - 0:3, 45:43 Стралман - 1:3.

Флорида - Нью-Йорк Айлендерс 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 19:38 Нельсон - 0:1, 29:54 Ледді - 0:2, 48:56 Рау - 1:2, 59:46 Маршессо - 2:2, ОТ 04:14 Малгін - 3:2.

Нью-Джерсі - Баффало 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 04:01 Квінсі - 1:0, 23:41 Фоліньо - 1:1, 26:11 Леппин - 2:1, 31:17 Палмьєрі - 3:1, 46:32 Мур - 4:1, 49:32 Моулсон - 4:2.

Філадельфія - Міннесота 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 00:21 Нідеррайтер - 0:1, 12:27 Меннінг - 1:1, 31:22 Гранлунд - 1:2, 37:45 Дель Зотто - 2:2, 48:43 Шенн - 3:2.

Піттсбург - Торонто 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 01:22 Хайман - 0:1, 23:06 Малкін - 1:1, 39:42 Кунітц - 2:1, 46:58 Раст - 3:1, 50:14 Кросбі - 4:1.

Кароліна - Вашингтон 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 12:02 Кузнєцов - 0:1, 12:37 Ахо - 1:1, 17:01 Теравайнен - 2:1, 25:59 Стаал - 3:1, 30:37 Раск - 4:1, 56:10 Ахо - 5:1.

Коламбус - Сент-Луїс 8:4 (3:1, 4:1, 1:2)

Шайби: 02:34 Ганьє - 1:0, 06:35 Шеттенкірк - 1:1, 06:43 Фоліньо - 2:1, 15:10 Веннберг - 3:1, 25:18 Ганьє - 4:1, 25:56 Дубінскі - 5:1, 30:52 Нутіваара - 6:1, 33:30 Карлссон - 7:1, 35:56 Фаббрі - 7:2, 40:21 Тарасенко - 7:3, 42:53 Веренскі - 8:3, 46:23 Фаббрі - 8:4.

Арізона - Бостон 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Шайби: 27:54 Спунер - 0:1, 29:44 Пастрнак - 0:2, 52:06 Врбата - 1:2.

Нешвілл - Анахайм 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 19:57 Елліс - 1:0, 32:13 Ніл - 2:0, 35:53 Сіссонс - 3:0, 37:00 Форсберг - 4:0, 46:06 Ніл - 5:0.

Калгарі - Нью-Йорк Рейнджерс 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Шайби: 06:32 Грабнер - 0:1, 11:59 Степан - 0:2, 29:26 Візі - 0:3, 34:22 Бучневіч - 0:4, 51:12 Ферланд - 1:4.