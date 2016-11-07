НХЛ. "Едмонтон" і "Чикаго" здобули чергові перемоги і залишилися лідерами Східної конференції (результати матчів)

"Едмонтон Ойлерс" та "Чикаго Блекхоукс" залишилися лідерами своїх дивізіонів і Західної конференції Національної хокейної ліги (НХЛ) після чергових матчів регулярного чемпіонату.

"Едмонтон" обіграв на виїзді "Детройт Ред Вінгс" з рахунком 2:1. Під час зустрічі канадці поступалися супернику, але голи Тайлера Пітліка та Райана Ньюджента-Хопкінса дозволили команді здобути дев'яту перемогу в сезоні.

"Чикаго" вдруге за два дні переміг "Даллас". Цього разу "Блекхоукс" впоралися із суперником лише в овертаймі - перемогу команді принесла шайба чеського форварда Маріан Хосса.

Таким чином тепер у "Едмонтона" і "Чикаго" по 19 очок у регулярному чемпіонаті. В Тихоокеанському дивизіоні переслідувачем "Едмонтона" є "Анахайм", у якого 13 балів, у Центральному дивізіоні за "Чикаго" слідує "Сент-Луїс" з 16 очками.

Результати матчів:

Детройт - Едмонтон 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 08:53 Абделькадер - 1:0, 16:39 Пітлік - 1:1, 39:40 Ньюджент-Хопкінс - 1:2.

Чикаго - Даллас 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 15:34 Сегін - 0:1, 28:29 Сміт - 0:2, 30:24 Кейн - 1:2, 43:39 Тейвз - 2:2, 44:35 Анісімов - 3:2, 58:40 Сміт - 3:3, ОТ 04:31 Хосса - 4:3.

Анахайм - Калгарі 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 02:29 Стоунер - 1:0, 16:15 Чіассон - 1:1, 23:18 Кеслер - 2:1, 27:54 Кольяно - 3:1, 53:29 Кеслер - 4:1.

Сент-Луїс - Колорадо 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Шайби: 01:37 Фаббрі - 1:0, 03:35 Лехтеря - 2:0, 26:38 Дюшен - 2:1, 34:54 Швартц - 3:1, 37:03 Апшолл - 4:1, 39:06 Перон - 5:1.

Нью-Йорк Рейнджерс - Вінніпег 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)

Шайби: 02:12 Хейес - 1:0, 10:45 Лайні - 1:1, 30:02 Зуккарелло - 2:1, 32:02 Шайфлі - 2:2, 33:01 Міллер - 3:2, 36:24 Фаст - 4:2, 37:09 Бучневіч - 5:2.

Кароліна - Нью-Джерсі 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Шайби: 24:31 Камаллері - 0:1, 27:56 Каммаллері - 0:2, 48:30 Каммаллері - 0:3, 53:01 Нестрашил - 1:3, 59:05 Грін - 1:4.