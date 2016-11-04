Росіянин Овечкін визнаний "зіркою дня" в НХЛ, в який було зіграно 12 матчів

У ніч на п'ятницю в регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги (НХЛ) відбулося 12 матчів, найрезультативнішими з яких стали протистояння "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Едмонтон Ойлерс" (5:3) і "Даллас Старз" – "Сент-Луїс Блюз" (6:2), повідомляє офіційний сайт турніру.

Першою зіркою визнаний форвард «Вашингтона» Олександр Овечкін, який набрав 3 (2+1) очки у матчі з «Винніпегом» (4:3) і закинув переможну шайбу в овертаймі. Другою зіркою названий воротар «Оттави» Майк Кондон, що оформив шатаут в матчі з «Ванкувером» (1:0) при 27 відбитих кидках. Третьою зіркою дня став форвард «Далласа» Тайлер Сегін, який зробив 4 гольові передачі у грі з «Сент-Луїсом» (6:2).

Лос-Анджелес Кінгз – Піттсбург Пінгвінз – 3:2 ВІД (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Сан-Хосе Шаркс – Калгарі Флеймс– 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Арізона Койотс – Нешвілл Предаторз – 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Даллас Старз – Сент-Луїс Блюз– 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)

Чикаго Блекхоукс – Колорадо Евеланш– 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Тампа-Бей Лайтнінг – Бостон Брюїнз – 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Флорида Пантерз – Нью-Джерсі Девілз – 4:3 ВІД (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Оттава Сенаторз – Ванкувер Кенакс– 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Нью-Йорк Айлендерс – Філадельфія Флайєрс – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Вашингтон Кепіталз – Вінніпег Джетс – 4:3 ВІД (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)

Баффало Сэйбрз – Торонто Мейпл Ліфс– 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Нью-Йорк Рейнджерс – Едмонтон Ойлерс– 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)