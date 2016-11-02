"Дженералз" продовжить виступи в Українській хокейній лізі - керівництво клубу

Керівництво хокейного клубу "Дженералз" (Київ) виступило з офіційною заявою, в якій визнало існування фінансових проблем і пообіцяв вирішити їх найближчим часом і повернути команду на лід, повідомляється на сайті клубу.

"Унаслідок часткової затримки у виплаті заробітної плати, гравці клубу відмовилися виходити на гру проти ХК «Донбас», у зв'язку з цим керівництвом найближчим часом будуть вжиті відповідні заходи і клуб продовжить свої виступи в чемпіонаті Української Хокейної Ліги", - йдеться в заяві клубу.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні гравці "Дженералз" відмовилися виходити на лід і зірвали центральний матч туру УХЛ, в якому команда повинна була протистояти донецькому "Донбасу".

Згідно з регламентом змагань, київському клубу буде зарахована дисциплінарне поразка "+/-".