Сеуканд змінив Шахрайчука на посту головного тренера "Дженералз"

Тренерський тандем Вадим Шахрайчук та Костянтин Симчук покинули команду "Дженералз" за обопільною домовленістю з керівництвом клубу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новим головним тренером став відомий український фахівець Олександр Сеуканд.

Будучи гравцем, Олександр Юрійович виступав за московські "Крила Рад", а також київські "Сокіл" і ШВСМ.

На початку 90-х Олександр Сеуканд приступив до тренерської діяльності, очоливши "Сокіл". Також він чудово відомий по своїй тривалій роботі в національній збірній України.

До недавніх пір Олександр Сеуканд очолював столичний клуб "Крижинка-Компаньйон", з яким завоював золоті медалі чемпіонату України.

З 28 жовтня новий наставник "Дженералз" приступив до роботи з командою.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент "Дженералз" йде на 4-му місці в турнірній таблиці Української хокейної ліги, набравши в 13 матчах 23 очки.

Наступну гру кияни проведуть 2 листопада, проти принципового суперника - донецького "Донбасу".