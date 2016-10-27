"Кривбас" обіграв "Білий Барс" у гостьовому матчі УХЛ

У Білій Церкві завершився матч 14-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Білий Барс" приймав "Кривбас" з Кривого Рогу і програв з рахунком 3:5, повідомляє офіційний сайт змагань.

На відміну від матчу 2 жовтня (4:6) команди закинули по одній шайбі менше. Не змінився тільки підсумковий результат – «Кривбас» втретє в сезоні обіграв «Білий Барс».

Битися на рівних господарям вдавалося в двох ігрових відрізках – першому і третьому. В обох випадках рахунок був 1:1. А ось друга 20-хвилинка для білоцерківців склалася вдало. Принаймні, саме в цей період «Кривбас» на одне влучення в ціль господарів, відповів трьома, що і дозволило гостям здобути підсумкову перемогу.

Ложкою меду в бочці дьогтю «Білого Барса» стала третя закинута шайба. Граючи в чисельній більшості, підопічні Буценка результативну атаку розіграли як по нотах. Лісників і Логач в два паси прошили всю оборону суперника, а Поцелуєнко вразив незахищений кут воріт.

«Білий Барс» Біла Церква – «Кривбас» Кривий Ріг– 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Шайби: 1:0 Даниленко (Козієнко, Ядловський), 09:35, 1:1 Овчинников (Куцевич), 11:38, 1:2 Савченко (Толканов, Черевач), 22:00, 1:3 Караульщук (Макрицький, Алексюк), 26:39, 2:3 Козієнко (Разумов, Воронін), 36:05, 2:4 Коваленко (Рубан, Куцевич), 37:24, 2:5 Рябенко (Секірко, Савченко), 49:42, 3:5 Поцелуєнко (Лісників, Логач), 57:50-бол.