"Вінніпег" зробив неймовірний камбек в матчі дуелі перших номерів минулого драфту НХЛ (відео)

Форварди Остон Меттьюз та Патрік Лайне, обрані на минулому драфті НХЛ під першим і другим номером відповідно, вперше зустрілися один з одним в матчі ліги.

"Вінніпег Джетс" Лайне здобув перемогу "Торонто Мейпл Ліфс" над Меттьюза з рахунком 5:4. Причому, під час другого періоду гри "Торонто" перемагав 4:0, але не зміг стримати Лайне, який забив три шайби, у тому числі переможну в овертаймі.

Меттьюз у цій грі відзначився результативною передачею.

В іншому матчі дня "Детройт" переміг "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 2:1.