"Вінніпег" зробив неймовірний камбек в матчі дуелі перших номерів минулого драфту НХЛ (відео)
13:22, 20 жовтня 2016Хокей
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Минулої ночі в Національній хокейній лізі відбулися два матчі.
Патрік Лайні забиває третій гол в ворота "Торонто" / Reuters
Форварди Остон Меттьюз та Патрік Лайне, обрані на минулому драфті НХЛ під першим і другим номером відповідно, вперше зустрілися один з одним в матчі ліги.
"Вінніпег Джетс" Лайне здобув перемогу "Торонто Мейпл Ліфс" над Меттьюза з рахунком 5:4. Причому, під час другого періоду гри "Торонто" перемагав 4:0, але не зміг стримати Лайне, який забив три шайби, у тому числі переможну в овертаймі.
Меттьюз у цій грі відзначився результативною передачею.
В іншому матчі дня "Детройт" переміг "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 2:1.
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