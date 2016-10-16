НХЛ. Хет-трики Колборна та Паніка принесли перемоги "Колорадо" і "Чикаго"

Хет-трики форварда "Колорадо" Джо Колборна та форварда "Чикаго" Ріхарда Паніка стали одним з головних подій насиченого ігрового дня, який завершився минулої ночі в Національній хокейній лізі.

В результаті, "Колорадо" переміг "Даллас" з рахунком 6:5, а "Чикаго" обіграв "Нешвілл" - 5:3.

Для обох хокеїстів ці хет-трики стали першими в кар'єрі. Раніше обидва форварда не відзначалися особливою результативністю, а Колборн, який був підписаний "Колорадо" у якості вільного агента, міг зовсім залишити лігу.

Також варто відзначити дебютний гол у НХЛ 19-річного форварда "Торонто" Мітч Марнера. Один з найталановитіших гравців ліги забив шайбу в першому періоді, зробивши рахунок матчу проти "Бостона" 2:0. Гра завершилася перемогою "Мейпл Ліфс" 4:1.

Результати матчів:

Міннесота - Вінніпег - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Тампа-Бей - Нью-Джерсі - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Торонто - Бостон - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Оттава - Монреаль - 4:3 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Флорида - Детройт - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Піттсбург - Анахайм - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Коламбус - Сан-Хосе - 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Сент-Луїс - Нью-Йорк Рейнджерс - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Чикаго - Нешвілл - 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

Аризона - Філадельфія - 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Колорадо - Даллас - 6:5 (2:2, 3:2, 1:1)

Ванкувер - Калгарі - 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)