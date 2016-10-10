Київські "Дженералз" провернули найгучніший перехід сезону в УХЛ

Київські "Дженералз", які виступають в Українській хокейній лізі (ВХЛ), домовилися про контракт з 30-річним білоруським захисником Сергієм Колосовим, повідомляє Sport Arena.

У 2004 році Колосова в п'ятому раунді драфту НХЛ під загальним 151 номером вибрала команда "Детройт Ред Вінгз", але потрапити в найсильнішу лігу світу білорус не зумів. Його максимумом за океаном стали три сезони в клубі АХЛ "Гренд Репідс Гриффинс", який є фарм-клубом "Детройта".

Після повернення в Європу Колосов з 2011 року виступав за білоруський "Нєман", з яким двічі ставав чемпіоном Білорусі.

У складі збірної Білорусі він зіграв на трьох чемпіонатах світу та Олімпіаді-2010 у Ванкувері. У загальній складності захисник провів 22 офіційних матчах у формі національної команди.

Минулий сезон Колосов починав у складі ХК "Гомель", де в 15 матчах закинув дві шайби і набрав чотири очки при 43 хвилинах штрафу. Потім він перебрався до Польщі, де грав у складі команди "Орлік Ополе". На його рахунку дві шайби і вісім очок в 14 матчах регулярки.

Нагадаємо, на даний момент "Дженералз" очолюють турнірну таблицю чемпіонату ВХЛ.