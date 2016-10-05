"Кременчук" очолив турнірну таблицю Української хокейної ліги
21:56, 05 жовтня 2016Хокей
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Тіньовим лідером чемпіонату залишається ХК "Донбас".
"Кременчуг" переміг "Білий Барс" / ХК "Кременчуг"
ХК "Кременчук" здобув домашню перемогу над білоцерківським "Білим Барсом" і очолив турнірну таблицю Української хокейної ліги (ВХЛ).
Матч 8-го туру чемпіонату завершився з рахунком 5:2 на користь кременчуцької команди. Дві шайби у ворота супротивників забив Сергій Кузьмик, одним голом відзначилися Ілля Коренчук, Ігор Коваленя та Владислав Луговий.
Таким чином, "Кременчук" взяв п'яту перемогу у восьми матчах і набрав у турнірній таблиці 16 очок. Далі йдуть київські "Дженералз" і криворізький "Кривбас", які мають по 14 очок.
Тіньовим лідером УХЛ залишається донецький "Донбас", в активі якого 13 очок та дві гри в запасі.
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