"Кременчук" очолив турнірну таблицю Української хокейної ліги

ХК "Кременчук" здобув домашню перемогу над білоцерківським "Білим Барсом" і очолив турнірну таблицю Української хокейної ліги (ВХЛ).

Матч 8-го туру чемпіонату завершився з рахунком 5:2 на користь кременчуцької команди. Дві шайби у ворота супротивників забив Сергій Кузьмик, одним голом відзначилися Ілля Коренчук, Ігор Коваленя та Владислав Луговий.

Таким чином, "Кременчук" взяв п'яту перемогу у восьми матчах і набрав у турнірній таблиці 16 очок. Далі йдуть київські "Дженералз" і криворізький "Кривбас", які мають по 14 очок.

Тіньовим лідером УХЛ залишається донецький "Донбас", в активі якого 13 очок та дві гри в запасі.