Збірна Канади виграла у Європи перший фінальний матч хокейного Кубка світу

У Торонто (Канада) відбувся перший матч фінальної серії Кубка світу з хокею, в якому збірна Канади обіграла команду Європи з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Доля матчу була вирішена вже у стартовій 20-хвилинці.

Канадці без розвідки розпочали матч і вже на 3-й хвилині Бред Маршанд відкрив рахунок. За 11 хвилин Стівен Стемкос подвоїв перевагу господарів турніру. І тільки в середині другого періоду, на 28-й хвилині у складі збірної Європи відзначився Томаш Татар, який скоротив рахунок до мінімуму. Підсумок матчу в середині третього періоду підвів Патріс Бержерон - 3:1.

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Другий матч серії до двох перемог відбудеться в ніч на 30 вересня за київським часом. Третій матч, якщо знадобиться, в ніч на 2 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, збірна Європи стала головною сенсацією Кубка світу, обігравши по ходу турніру команди США, Чехії та Швеції. Команда складена з гравців 8 країн Європи, не представлених окремо на КС. 23 гравці представляють Австрію, Данію, Німеччину, Норвегію, Словаччину, Словенію, Францію та Швейцарію. До її складу не можуть увійти гравці з Чехії, Швеції, Фінляндії та Росії, представлених на турнірі.