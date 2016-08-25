Donbass Open Cup. "Донбас" переміг "Кривбас", "Білий Барс" за булітами здолав "Вітязь"

Донецький ХК "Донбас" вийшов на перше місце товариського турніру Donbass Open Cup, який проходить в Дружківці.

Сьогодні "Донбас" з рахунком 4:2 переміг криворізький "Кривбас". У той же час білоцерківський "Білий Барс" лише по буллітам обіграв харківський "Вітязь" - 4:3.

ХК "Кременчуг" пропускав ігровий день турніру.

Білий Барс - Вітязь - 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 - Люльчук (Разумов), 2:0 - Сеник (Даниленко), 2:1 - Кобиков (Посєвін, Максименко), 2:2 - Посєвін (Єловіков), 2:3 - Ханін (Сальников, Кривоніс), 3:3 - Люльчук, переможний буліт - Ромащенко.

Донбас - Кривбас - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 0:1 - Вал. Алексюк (Слюсар), 1:1 - Таран (Єгоров), 2:1 - Шафаренко (Єгоров, Рамазанов), 2:2 - Черненко (Рябенко, Селянин), 3:2 - Буценко (Кочетков), 4:2 - Демянюк.