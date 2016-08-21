ХК "Донбас" завершив на четвертому місці Меморіал Забойніка

Хокейний клуб "Донбас" посів четверте місце на Меморіалі Забойніка - турнірі за участю шести команд, який завершився у Словаччині. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У своєму останньому матчі на турнірі "Донбас" переміг "Дєтву" зі Словаччини з рахунком 4:3. Забитими шайбами у складі української команди відзначилися Шаміль Рамазанов, Єгор Єгоров і двічі - Павло Большаков.

Донбас (Україна) - Дєтва (Словаччина) - 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

Шайби: 1:0 - Рамазанов (Большаков), 1:1 - Зорван (Хрусик, Виделка), 1:2 - Срнка (Ріха), 2:2 - Єгоров (Короп, Большаков), 2:3 - Шкваридло (Седиви, Солодкий), 3:3 - Большаков, 4:3 - Большаков (Побєдоносцев, Рамазанов).

Переможцем турніру в Словаччині став білоруський "Шахтар".