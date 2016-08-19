ХК "Донбас" переміг словацький "Зволен" на товариському турнірі

Хокейний клуб "Донбас" здобув свою першу перемогу на турнірі у Словаччині, обігравши господарів змагань МХК "Зволен" з рахунком 3:2. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Перемогу українська команда вирвала в овертаймі, коли забитою шайбою відзначився Артем Бондарєв.

Зволен (Словаччина) - Донбас (Україна) - 2:3 ВІД (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 - Большаков (Побєдоносцев), 1:1 - Юрик (Жилка, Клюфек), 2:1 - Далога, 2:2 - Толстушко (Бондарєв), 2:3 - Бондарєв (Толстушко, Чердак).

Після гри команди взяли участь у серії булітів, і тут також перемогу взяв ХК "Донбас".

Як повідомляв УНІАН, вчора "Донбас" поступився у першому матчі турніру білоруському "Шахтарю". Завтра українська команда проведе свою заключну зустріч на турнірі, суперник стане ХК "Дєтва" (Словаччина).