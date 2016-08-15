"Оттава" має намір повернутися у плей-офф НХЛ

Команді "Оттава Сенаторс" по силам в наступному сезоні вийти в плей-офф Національної хокейної ліги (НХЛ). Таку думку висловив новий генеральний менеджер канадського клубу П'єр Доріон, повідомляє Sport Arena.

"Я розумію, що якщо ти задрафтував багатьох гравців команди або виміняв їх, то вони можуть тобі здаватися якимось особливими, проте для мене немає сумнівів, що зараз "Оттава" є командою рівня плей-офф", - заявив керівник клубу.

"Не хочу робити ніяких заяв, але я дуже задоволений тією роботою, яку почав робити новий тренер Гі Буше. Повторюся, у нас є команда, що здатна пробитися у плей-офф" — зазначив Dorion.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Оттава Сенаторс" не змогла пройти в плей-офф, посівши п'яте місце в Атлантичному дивізіоні. Після цього клуб призначив на посаду генменеджера Пьерра Доріона, а на посаду головного тренера - Гі Буше.