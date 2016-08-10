У хокейного клубу "Донбас" з'являться ще три новачка

У складі хокейного клубу "Донбас" з'являться три нових виконавця, але їх прізвища поки тримаються в секреті. Про це розповів головний тренер донецької команди Анатолій Степанищев, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Зараз у нас є склад. Будуть тільки точкові підсилення, якщо хтось випаде, а так, у нас поки не вистачає трьох осіб. Три людини ще додадуться, але якого амплуа, знати вам поки неважливо (посміхається).

Звичайно, якщо хтось буде випадати зі складу незалежно від травм, то будемо шукати йому заміну. Всі ми люди досвідчені, тому будемо бачити, хто і як виконує завдання, хто віддається грі", - сказав Степанищев.

Додамо, що завтра, 11 вересня, стартує Кубок Кременчука, в якому серед інших учасників буде ХК "Донбас".