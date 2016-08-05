Україна розпочала підготовку до проведення чемпіонату світу з хокею 2017 року

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова оргкомітету турніру, віце-президент Федерації хокею України Георгій Зубко.

"Нами в рамках Федерації хокею України створений оргкомітет чемпіонату світу. Є кілька базових принципів, на яких ми будуємо свою роботу. Перший - принцип прозорості, починаючи від всіх технічних і адміністративних процедур і закінчуючи фінансово-господарською діяльністю. Ми хочемо надати громадськості відкритий бюджет, який дозволить контролювати, хто спонсори цього заходу, яким чином використовуються кошти. Другий принцип - це принцип професіоналізму", - розповів Зубко.

За його словами, основну частину оргкомітету зайняли професійні спортивні функціонери, які мають великий досвід у проведенні змагань. Серед них чиновники ФХУ і інші люди, які будуть відповідати за спортивно-організаційний блок.

"Другий блок - медійний. Звичайно ж, ми запросили в оргкомітет журналістів. Буде створено прес-центр, який дозволить ЗМІ отримувати найсвіжішу інформацію. І третій блок, який ми вважаємо дуже важливим, - рекламно-маркетинговий. Тут ми залучаємо компанії, які повинні виписати ідеологію: що таке Чемпіонат світу з хокею в Києві? Яка ідея? На даний момент ми визначаємо, хто для нас буде готувати рекламно-маркетингову історію", - додав Зубко.

Функціонер також відзначив, що протягом попереднього місяця було визначено попередній регламент цього турніру. Перша гра відбудеться в суботу, 22 квітня 2017 року між Україною та Угорщиною.

"Ми хочемо подарувати велике свято хокею киянам і гостям столиці. Ми хочемо, щоб всі жителі Києва знали, що в країні проходить чемпіонат світу з хокею. І відповідно популяризувати цей спорт в масах, тому що Україна залишається хокейної державою", - наголосив Зубко.

Він також додав, що оргкомітет працює з великою кількістю спонсорів, а дедлайн для України в плані підготовки до турніру настане 7 вересня, коли відбудеться Конгрес Міжнародної федерації хокею.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Україна отримала право на проведення Чемпіонату світу з хокею-2017 в київському Палаці спорту.