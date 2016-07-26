Знаменитий український хокеїст Федотенко став вільним агентом

Знаменитий український форвард Руслан Федотенко став необмежено вільним агентом. Про це свідчить список гравців, опублікований на сайті Національної хокейної ліги, повідомляє Xsport.ua.

Дворазовий володар Кубка Стенлі не отримав пропозиції про продовження контракту з клубом НХЛ "Міннесота Вайлд" і тепер може стати гравцем будь-якого іншого клубу.

Два останніх сезони 37-річний український хокеїст виступав переважно у фарм-клубі "Міннесоти" "Айова Уайлд". У загальній складності Федотенко, якого з віком все частіше стали дошкуляти старі травми, відіграв за два роки в АХЛ 29 поєдинків. У них Руслан закинув 3 шайби та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Федотенко виступав в НХЛ з 2001 року, граючи за шість різних команд. Він двічі вигравав Кубок Стенлі - у 2004 році з "Тампа Бей Лайтнінг" і 2009 році з "Піттсбург Пінгвінс".