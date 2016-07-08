"Калгарі" підписав контракт з шостим номером драфта-2016

Форвард Меттью Ткачак, обраний на минулому драфті Національної хокейної ліги під шостим номером, підписав з "Калгарі Флеймс" контракт новачка на три роки, повідомляє SportArena з посиланням на Sportsnet.

Поки немає впевненості в тому, чи зуміє Ткачак пробитися в основу Вогнів з нового сезону, але у нього точно буде шанс проявити себе в осінньому тренувальному таборі.

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Меттью став четвертим гравцем драфта-2016, встигли підписати контракт. Раніше це зробили Патрік Лайні (Вінніпег), Михайло Сергачев (Монреаль) та П'єр-Люк Дюбуа (Коламбус).

54-й Драфт НХЛ пройшов з 24 по 25 червня в Буффало.