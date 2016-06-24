Головною зіркою майбутнього драфту НХЛ назвали Остона Метьюза

Помічник тренера "Оттава Сенаторз" Марк Кроуфорд не сумнівається в тому, що ім'я Остона Метьюза повинно бути названо першим на драфті НХЛ-2016, повідомляє офіційний сайт ліги.

Минулого сезону Кроуфорд був тренером Метьюза у швейцарській команді "Цюріх", яка виступає у провідній професійній хокейній лізі країни. Метьюз зайняв перше місце в рейтингу Центрального скаутського бюро НХЛ серед польових гравців з Європи. Американець, який народився у місті Скоттсдейл (Арізона), закинув 24 шайби у своєму першому професійному сезоні і посів четверте місце серед кращих снайперів швейцарської ліги. Він також посів друге місце в голосуванні на титул найціннішого гравця сезону.

Кроуфорд мав можливість спостерігати за Метьюзом кожен день і залишився під враженням від його прагнення бути кращим.

"Я не сумніваюся в тому, що він має бути першим номером", - сказав Кроуфорд, який увійшов до тренерського штабу "Оттави" під керівництвом Гі Буші 9-го травня. "У нього є все. Він зрілий чоловік, у нього все попереду. Він хоче бути найкращим у всьому. Він намагається перемогти навіть на тренуванні. Одного разу ми робили вправу Юрзинова на катання, в якому один гравець повинен повторювати дії іншого. Роман Уік працював з Юрзиновым, так що він добре робить цю вправу. Він вийшов в парі з Остоном. У підсумку Остон переграв його. Він був як баскетболіст, який грається з м'ячем. У нього приголомшлива координація". Кроуфорд вважає, що Метьюз здатний контролювати шайбу під тиском, що є ключем до успіху в НХЛ.

"У цьому суть НХЛ", - сказав Кроуфорд. - Тут немає вільного простору, і він вже майстер в цьому. Він стане центром першої ланки, навколо нього будується команда. У нього є все для цього. Він добре грає на вкиданнях, він відпрацьовує в обороні. Він стане тільки краще. У нього неймовірні здібності для гри в нападі".

Драфт НХЛ 2016 року відбудеться в ніч на суботу за київським часом в Баффало (США).