НХЛ: Дацюк залишив "Детройт" після 14 років в клубі

Російський форвард Павло Дацюк прийняв рішення залишити команду НХЛ "Детройт Ред Вінгс" і повернутися на батьківщину, повідомляє ESPN.

37-річний хокеїст провів у "Детройті" всю свою кар'єру в НХЛ, яка розпочалася в 2001 році. У складі "Ред Вінгс" росіянин виграв два Кубки Стенлі - у 2002-му в якості новачка і в 2008-му як однієї з головних зірок колективу.

Зазначається, що у Дацюка залишився ще рік контракту з "Детройтом", але, судячи з усього, сторони домовилися про дострокове припинення договору.

Далі Дацюк має намір виступати в російській Континентальній хокейній лізі. Раніше чутки пов'язували його з санкт-петербурзьким "СКА".