Фінал НХЛ: "Піттсбург" виграв другу домашню гру

Команда "Піттсбург Пінгвінс" здобула дві перемоги над "Сан-Хосе Шаркс" за підсумками двох домашніх матчів у фіналі Кубка Стенлі.

Минулої ночі командам не вистачило основного часу, щоб виявити переможця зустрічі. В овертаймі переможний гол за "Пінгвінс" забив Конор Ширі, який відправив шайбу під поперечину воріт після передач Сідні Кросбі і Кріса Летанга.

Піттсбург - Сан-Хосе - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 28:20 Кессел (Боніно, Хагелін) - 1:0, 55:55 Брон (Кутюр, Ворд) - 1:1, ОТ 02:35 Ширі (Летанг, Кросбі) - 2:1;

Воротарі: Мюррей - Джонс;

Три зірки: Ширі (П), Кессел (П), Брон (СГ);

Рахунок у серії - 2:0.