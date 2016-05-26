Суперник збірної України з хокею на ЧС отримав нового тренера

Суперник збірної України на чемпіонаті світу 2017 в першому дивізіоні групи А – збірна Австрії, отримала нового головного тренера, повідомляє Sport.ua.

Вакантна посада була зайнята відомим фінським фахівцем Алпо Сухоненом. Він відомий тим, що є першим європейцем в НХЛ, який отримав посаду головного тренера.

У 2000-му році фахівцю було довірено керувати "Чикаго Блэкхокс". Також у тренерському послужному списку Сухонена значиться робота зі збірними Фінляндії всіх віків.

Без сумніву, під керівництвом такого вчителя, і з такими кадровими резервами, якими володіють австрійці в НХЛ, національна збірна цієї країни тепер є одним з головних претендентів на завоювання путівки в еліту наступного року.

Після провального виступу на минулому чемпіонаті в групі 1А, канадець Ден Ратушни позбувся своєї посади. Нагадаємо, австрійці зайняли лише 4-е місце. Таким чином, в ієрархії хокейних збірних, команда посіла загальне 20-е місце за підсумками чемпіонатів світу 2016 року, що стало найгіршим показником червоно-білих за останні 86 років.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею–2017 в дивізіоні 1А пройде в Києві.