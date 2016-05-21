НХЛ: "Піттсбург" забив три голи поспіль "Тампі", але не зумів уникнути поразки

В Тампі завершився четвертий матч серії фіналу Конференції (півфіналу Кубка Стенлі) між "Тампа-Бей Лайтнінг" і "Піттсбург Пингинз", в якому господарі виграли незважаючи на три поспіль пропущені голи в заключному третьому періоді - 4:3.

До цього, в перших двох періодах, господарі майданчика відзначилися по два рази в кожній 20-хвилинці.

Рахунок у серії став нічийним 2:2.

Тампа-Бей — Піттсбург 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)

Шайби: 00:27 Келлахан (Хедман, Браун) — 1:0, 14:28 Сустр (Кучеров, Кіллорн) — 2:0, 34:38 Дрюен (Палат, Хедман — більш) — 3:0, 37:48 Джонсон (Кучеров, Кіллорн) — 4:0, 41:18 Кессел (Боніно, Дюмолін) — 4:1, 51:13 Малкін (Коул) — 4:2, 53:08 Кунітц (Шультц, Ширина — більш) — 4:3

Воротарі: Василевський — Мюррей (Флері)

Три зірки: Келлахан, Хедман, Василевський — усі Тампа-Бей

Рахунок у серії 2:2