НХЛ: "Сан-Хосе" повів у серії фіналу Конференції з "Сент-Луїсом"
09:03, 20 травня 2016Хокей
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Третій матч півфіналу Кубка Стенлі завершився з рахунком 3:0.
Reuters
У Сан-Хосе завершився третій матч серії півфіналу Кубка Стенлі (фінал Конференції), в якому місцеві "Шаркс" приймали "Сент-Луїс Блюз" і обіграли суперника з рахунком 3:0.
Кожен з періодів цього матчу завершився з рахунком 1:0 на користь господарів льоду.
Таким чином, рахунок в серії до чотирьох перемог став 2-1 на користь "Сан-Хосе".
Сан-Хосе — Сент-Луїс 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайби: 15:53 Хертл (Павелскі, Торнтон) — 1:0, 31:44 Донський (Кутюр) — 2:0, 46:09 Хертл (Торнтон, Павелскі) — 3:0
Воротарі: Джонс — Елліотт (Аллен)
Три зірки: Хертл, Торнтон, Джонс — все Сан-Хосе
Рахунок в серії 2:1
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