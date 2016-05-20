НХЛ: "Сан-Хосе" повів у серії фіналу Конференції з "Сент-Луїсом"

У Сан-Хосе завершився третій матч серії півфіналу Кубка Стенлі (фінал Конференції), в якому місцеві "Шаркс" приймали "Сент-Луїс Блюз" і обіграли суперника з рахунком 3:0.

Кожен з періодів цього матчу завершився з рахунком 1:0 на користь господарів льоду.

Таким чином, рахунок в серії до чотирьох перемог став 2-1 на користь "Сан-Хосе".

Сан-Хосе — Сент-Луїс 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 15:53 Хертл (Павелскі, Торнтон) — 1:0, 31:44 Донський (Кутюр) — 2:0, 46:09 Хертл (Торнтон, Павелскі) — 3:0

Воротарі: Джонс — Елліотт (Аллен)

Три зірки: Хертл, Торнтон, Джонс — все Сан-Хосе

Рахунок в серії 2:1