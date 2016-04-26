НХЛ: "Сент-Луїс" виграв серію у "Чикаго" і вийшов до другого раунду Кубка Стенлі

"Сент-Луїс Блюз", вигравши у "Чикаго Блекхоукс" сьомий матч серії першого раунду плей-офф з рахунком 3:2, вийшли до півфіналу Західної конференції.

На цьому етапі "Сент-Луїс" зустрінеться з "Даллас Стар".

В іншому матчі дня "Нешвілл" обіграв "Анахайм" і зрівняв рахунок у серії - 3:3. У цій парі команд переможець протистояння визначиться післязавтра.

Сент-Луїс - Чикаго - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 01:00 Лехтеря (Боумістер, Швартц) - 1:0, 13:43 Парейко (Берглунд, Стін) - 2:0, 18:30 Хосса (Ядра) - 2:1, 23:20 Шоу (Тейвз, Кит - більш.) - 2:2, 48:31 Брауера (Фаббрі, Счастни) — 3:2;

Воротарі: Елліотт — Кроуфорд;

Три зірки: Брауера, Елліотт, Фаббрі (всі - Сент-Луїс);

Рахунок в серії - 4:3.

Нешвілл - Анахайм - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 28:10 Екхольм (Ярнкрок, Елліс) - 1:0, 37:45 Ніл (Джохансен) - 2:0, 39:46 Кеслер (Перрі, Фаулер - більш.), 59:50 Вебер (Ніл - у порожні ворота) — 3:1;

Воротарі: Рінне - Андерсен;

Три зірки: Ніл, Рінне, Екхольм (всі - Нешвілл);

Рахунок у серії - 3:3.