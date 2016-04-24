НХЛ: "Піттсбург" розтрощив "Рейнджерс" і вийшов у другий раунд плей-офф Кубка Стенлі

"Піттсбург Пінгвінз" став володарем чергової путівки у чвертьфінал Кубка Стенлі (півфінал конференції), обігравши в ніч на неділю в п'ятому матчі серії "Нью-Йорк Рейнджерс", повідомляє офіційний сайт Національної хокейної ліги.

У грі в Піттсбурзі все вирішив другий період, в якому "пінгвіни" буквально розтрощили суперника з рахунком 4:0. До цього команди на рівних провели стартову 20-хвилинку, а в заключному третьому ігровому відрізку гості мали мінімальну перевагу.

Воротар "Рейнджерс" Хенрік Лундквіст вважає, що серію команда програла через нього: "Воротар повинен виручати. Воротар повинен рятувати команду, а я не зміг цього зробити", - сказав Лундквіст. "Іноді виходило так, що ти викочуєшся на гравця, а він відходить у бік. Інколи залишаєшся у воротах, а він виходить на тебе. Воротар повинен бути абсолютно упевнений в собі, щоб парирувати такі кидки. Але в двох останніх іграх мені не вистачило на це сил".

В інших серіях переможець визначиться пізніше. "Сент-Луїс" і "Чикаго" точно проведуть сьомий матч, а "Анахайм" і "Нешвилл", як мінімум, зустрінуться шість разів.

Піттсбург — Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 (2:2, 4:0, 0:1)

Шайби: 01:02 Неш (Джирарді, Ск`єй) — 0:1, 09:50 Хагелін (Кессел, Боніно) — 1:1, 10:35 Мур (Фаст, М. Стаал) — 1:2, 11:39 Кессел (Кросбі, Летанг — більш) — 2:2, 25:21 Раст (Дейлі, Каллен) — 3:2, 29:26 Каллен (Раст, Кунакл) — 4:2, 36:19 Ширі (Кросбі) — 5:2, 39:01 Раст (Малкін) — 6:2, 45:38 Крайдер (Діас, Брассар — больш) — 6:3

Воротарі: Мюррей — Лундквіст (Раанта)

Три зірки: Раст, Кросбі, Каллен — все Піттсбург

Рахунок у серії 4:1

Анахайм — Нешвілл 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Шайби: 34:13 Джохансен (Вілсон) — 0:1, 34:35 Перон — 1:1, 36:23 Гарбатт (Гетцлаф, Перон) — 2:1, 48:34 Ватанен (Сілфверберг) — 3:1, 53:29 Саломакі (Вебер, Рібейро) — 3:2, 56:37 Фаулер (Ватанен, Перрі — больш) — 4:2, 58:14 Кеслер (Гетцлаф, Сілфверберг — порожні ворота) — 5:2

Воротарі: Андерсен — Рінного

Три зірки: Гарбатт, Перон, Андерсен — все Анахайм

Рахунок у серії 3:2

Чикаго — Сент-Луїс 6:3 (1:3, 3:0, 2:0)

Шайби: 03:47 Ледд (Крюгер) — 1:0, 06:18 Апшолл (Отт) — 1:1, 08:51 П`єтранджело (Брауера, Счастни) — 1:2, 11:00 Тарасенко (Лехтеря, Швартц) — 1:3, 24:13 Анісімов (Хосса, Панарін — більш) — 2:3, 32:21 Ван Рімсдайк (Тейвз, Панік) — 3:3, 36:18 Віз (Панарін) — 4:3, 56:53 Шоу (Кейн, Тейвз — більш) — 5:3, 57:40 Хосса (Ледд — у порожні ворота) — 6:3

Воротарі: Кроуфорд — Елліотт

Три зірки: Паник, Віз, Ледд — все Чикаго

Рахунок у серії 3:3