Хокейна збірна України виграла у своєму останньому матчі на Чемпіонаті світу

Збірна України з хокею з рахунком 2:1 обіграла Великобританію у своєму останньому матчі на Чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В.

Команда Олександра Савицького першою пропустила шайбу, коли у другому періоді відзначився британець Джонатан Філліпс.

Проте в третьому періоді українцям вдалося вирвати перемогу. На початку ігрового відрізка після передачі Владислава Гаврика шайбою відзначився Дмитро Чернишенко. А за чотири хвилини до кінця зустрічі другий гол для збірної України забив Олександр Побєдоносцев, який замкнув передачу Олега Шафаренка.

Україна - Великобританія - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 21:54 Філліпс (Батч, Лаховіч) - 0:1, 44:25 Чернишенко (Гаврик) - 1:1, 56:04 Побєдоносцев (Шафаренко, Гаврик) - 2:1.

Ця перемога стала четвертою у п'яти матчах для збірної України на Чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В.

Тепер доля першого місця в турнірі визначиться в матчі збірних Литви та Хорватії. У цій зустрічі Україні необхідно, щоб Литва не обіграла суперника в основний час гри - в іншому випадку команда Олександра Савицького продовжить перебувати в третьому ешелоні міжнародної хокейної піраміди.

Як повідомляв УНІАН, вчора на Чемпіонаті світу збірна України програла матч Литві з рахунком 1:2