Хокейна збірна України програла Литві в матчі Чемпіонату світу

Збірна України сенсаційно програла збірній Литви з рахунком 1:2 в четвертому матчі чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні 1В.

Першу шайбу у грі закинув український нападник Юрій Петранговський в кінці другого періоду. Після передачі Георгія Кічі він виявився поруч з воротами збірної Литви - з першим його ударом впорався воротар суперника, але з другої спроби він все-таки відправив шайбу в ціль.

У третьому періоді Литві вдалося не тільки відігратися, а й вирвати перемогу в матчі. Спочатку Угнюс Цизас реалізував більшість у складі своєї команди, а потім литовці провели вдалу контратаку, яка завершилася ще одним взяттям воріт Едуарда Захарченко - на цей раз відзначився Донатас Кумеляускас.

Тепер доля першого місця на чемпіонаті світу, яке дає право вийти в Дивізіон 1А, вже не залежить повністю від збірної України. Для того, щоб виграти групу, підопічним Олександра Савицького необхідно не тільки завтра перемагати Великобританію, але й сподіватися, що Литва втратить очки в матчі з Хорватією.

Литва - Україна - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 36:07 Петранговський (Кіча) — 0:1; 42:22 Цизас (Веренис, Катуліс — більш.) — 1:1; 50:02 Д. Кумеляускас (Богдзюл, Босас) — 2:1.