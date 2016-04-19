НХЛ: "Вашингтон" здобув третю перемогу в першому раунді плей-офф

У плей-офф Кубка Стенлі минулої ночі відбулися три матчі.

Філадельфія - Вашингтон - 1:6 (1:1, 0:1, 0:4) Шайби: 00:57 Раффл (Меннінг, Ганьє) - 1:0, 4:43 Йоханссон (Карлсон, Бэкстрем - більш.) - 1:1, 28:50 Овечкін (Бекстрем, Оши) - 1:2, 41:58 Кузнєцов (Вільямс, Холтбі - більш.) - 1:3, 47:37 Карлсон (Овечкін, Вільямс - більш.) - 1:4, 54:58 Овечкін (Карлсон, Оші - більш.) - 1:5, 58:20 Бігл (Шмідт, Орлов — більш.); Воротарі: Мейсон - Холтбі Три зірки: Карлсон, Овечкін, Бекстрем (Вашингтон); Рахунок у серії - 3:0. Міннесота — Даллас - 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) Шайби: 00:26 Шарп (Голігоскі) - 0:1, 04:10 Шарп (Ікін, Дж. Бенн) - 0:2, 19:10 Портер (Хаула, Бродін) - 1:2, 26:04 Хаула (Помінвілль, Нідеррайтер) - 2:2, 39:13 Помінвілль (Нідеррайтер, Дамба) - 3:2, 46:26 Койву (Спаржеон, Койл - більш.) - 4:2, 53:45 Скевіур (Демерс, Фіддлер) - 4:3, 58:46 Помінвілль (у порожні ворота) - 5:3; Воротарі: Дубнік - Лехтонен; Три зірки: Хаула, Гранлунд, Помінвілль (всі - Міннесота); Рахунок у серії 1:2. Сан-Хосе - Лос-Анджелес - 1:2 ВІД (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Шайби: 00:30 Торнтон (Хертл) - 1:0, 08:10 Копітар (Лучіч, Маззін - більш.) - 1:1, в овертаймі 03:47 Пірсон (Браун, Лекавальє) - 1:2; Воротарі: Джонс - Квік; Три зірки: Пірсон (ЛА), Квік (ЛА), Джонс (СГ); Рахунок у серії - 2:1.

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