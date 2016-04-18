Збірна України з хокею обіграла Хорватію у другому матчі чемпіонату світу

У Загребі (Хорватія) завершився матч другого туру чемпіонату світу з хокею, в якому збірна України грала з господарями турніру командою Хорватії і виграла з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею на льоду.

Доля матчу була вирішена ще в першому періоді.

Вже на 3-й хвилині гри Дмитро Чернишенко забив перший гол у ворота хорватів.На 15-й хвилині Денис Ісаєнко з подачі Дмитра Петранговского збільшив перевагу українців, після чого, на 19-й хвилині Лука Мікуліч скоротив розрив у рахунку - 2:1.

А в другому періоді Віктор Захаров і Олег Шафаренко своїми голами збільшили перевагу збірної України до розгромної - 4:1.

Таким чином, після 2-х турів змагань у збірної України максимальна кількість очок - 6. Українці ділять перше місце з командою Литви. У збірної Великобританії 5 балів, Естонії - 1, Хорватії та Румунії - 0 очок.

Чемпіонат світу в Загребі проходить з 17 по 23 квітня.