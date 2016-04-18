Команда-фіналіст Континентальної хокейної ліги висміяла лідера суперників

Коментатор російського телеканалу «Матч ТВ» Денис Казанський, виклав в Instagram відповідне фото, повідомляє Lenta.ru.

На чорно-білій картинці зображений усміхнений Радулов, у якого не вистачає кількох передніх зубів. Напис під зображенням говорить: «Шпорт це зизнь». На задньому плані фотографії також присутній форвард «Вашингтон Кепіталс» Олександр Овечкін.

У вівторок, 19 квітня, в Москві відбудеться вирішальний сьомий матч фінальної серії Кубка Гагаріна між «Магніткою» та ЦСКА. На даний момент рахунок у серії 3:3. «Металург» може стати третьою командою після «Ак Барса» і московського «Динамо», яка двічі завойовувала трофей. Червоно-сині вперше дійшли до фіналу.