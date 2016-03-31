Юніорська збірна України є пріоритетом для вітчизняного хокею - президент ФХУ Брезвін

Цей турнір, з точки зору перспективи розвитку вітчизняного хокею, є пріоритетним для керівництва Федерації хокею України, заявив на прес-конференції в УНІАН, президент ФХУ Анатолій Брезвін.

"У другій половині квітня, практично в одні терміни, відбудуться юніорський чемпіонат світу і чемпіонат світу серед дорослих команд в Групі 1В, - зазначив Брезвін. - Обидва чемпіонати, і аз участю головної команди країни, і за участю юніорської збірної, вкрай важливі. Але, з урахуванням перспективи розвитку хокею в країні, безумовно, особливу увагу ми приділимо юніорській команді. Фізична, техніко-тактична і моральна підготовка цієї команди дуже важливі з точки зору того, що це майбутнє національної команди. Ті хокейний школи, які у нас діяли раніше, зараз, з об'єктивних причин не можуть діяти на повну силу, але, з часом, ми відновимо їх роботу в повному обсязі. Тим не менше, і зараз у нас є потенціал, гравці ростуть, перетворюються в справжніх майстрів. Наприклад, три гравці у нас виступають у Швеції. Будемо підсилювати в цьому напрямку роботу".

У свою чергу, віце-президент Федерації хокею України Георгій Зубко, який відповідає за питання розвитку дитячо-юнацького та жіночого хокею зазначив: "Єдина модель успішної роботи у спорті це спадкоємність поколінь - від дитячо-юнацького хокею до національної збірної. І ми повинні будувати роботу так, щоб існував постійний зв'язок між гравцями різних віків. На жаль, в силу відомих причин, зараз у нас є суттєві проблеми. Так, чудова база в Донецьку, де були дуже великі перспективи, зараз окупована ворогом. Тим не менш, школа продовжує існувати. Вона переїхала під Київ, де діти продовжують займатися. Також є дитячі хокейні школи в Білій Церкві та Кременчуці. В ідеалі - школи повинні бути при всіх командах Екстраліги".

Менеджер національної команди Олександр Говорун подякував керівництву арени "Льодограй" в Богуславі (Київська обл.) за створення відмінних умов для підготовки команди до світової першості. "Юніорська збірна - лакмусовий папірець всієї підготовки дитячо-юнацького хокею в Україні. Наймолодший вік в системі світового хокею на рівні національних збірних. Це перша збірна команда для молодого перспективного гравця. І виступ цієї команди вкрай важливий", - зазначив Говорун.

А головний тренер збірної України (U-18) Євген Аліпов розповів про команду: "Ми вже провели два турніри - в Польщі та Угорщини. Далі, з 4 квітня, нас чекає збір в Богуславі. Команда складається з гравців "Білого Барса", "Компаньйона", "Юності", а також легіонерів команд Австрії, Чехії, Словаччини, США та Канади. На даний момент у розпорядженні тренерського штабу 5 повноцінних п'ятірок і 3 голкіпера. У підсумковій заявці буде 4 п'ятірки і 2 воротаря. Хочу відзначити, що турнір буде дуже складний, всі команди практично рівні по силам. Тим не менш, ми буде намагатися, не викладатися на 100 або навіть 200 відсотків. Зрозуміло, є велике бажання виграти турнір і піднятися в Дивізіон 1А, але, повторюся, зробити це буде вкрай складно. Зазначу значний прогрес гравців українських команд за останній час. На відміну від однолітків, які виступають за кордоном, в юніорських лігах, хлопці з українських команд "варяться у казані" дорослого хокею. За останній час вони змужніли й отримали неоціненний досвід".

Також президент ФХУ Брезвін звернув особливу увагу: "Пріоритет Федерації на найближчий час - розвиток національного чемпіонату. Ми хочемо довести кількість команд до 10 (зараз в Екстралізі 8 команд). В ідеалі, вони повинні комплектуватися за принципом - 2 п'ятірки дорослих гравців, дві - юніорських. Тоді ми зможемо забути про відтік перспективних молодих гравців в зарубіжні чемпіонати. Кілька років тому донецький "Донбас" виступав у чемпіонаті Континентальної хокейної ліги і це був стимул для гравців залишатися в Україні, грати в команді своєї країни, виступаючи в престижному турнірі. Зараз ми готові йти іншим шляхом, розвивати внутрішній чемпіонат".

Чемпіонат світу з хокею (U-18) у дивізіоні 1В відбудеться 18-24 квітня. Суперниками збірної України будуть команди Угорщини, Словенії, Італії, Японії і Південної Кореї. За регламентом IIHF, переможець турніру отримає путівку в другий за значимістю дивізіон світового хокею - 1А.