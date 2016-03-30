"Донбас" виграв третій матч поспіль фінальної серії чемпіонату України з хокею

У Києві завершився третій матч фінальної серії чемпіонату України з хокею, в якому столичний "Дженералз" приймав на своєму льоду "Донбас" і програв супернику з рахунком 1:2.

Таким чином, рахунок у серії став 3:0 на користь донецької команди.

У першому періоді суперники так і не змогли вразити ворота один одного. А після перерви опоненти обмінялися голами. На 27-й хвилині гравець "Донбасу" Всеволод Толстоушко точним кидком завершив комбінацію за участю Дениса Кочеткова і Олександра Журуна - 0:1. Але за чотири хвилини, на 31-й, Ігор Шанський зрівняв рахунок, завершивши комбінацію за участю Дмитра Толкунова та Ігоря Слюсара.

Вирішальним у цьому матчі став епізод у третьому періоді, на 57-й хвилині, коли Журун з передачі Кочеткова закинув другу шайбу у ворота "Дженералз" - 2:1.

У четвер, 31 березня, відбудеться четвертий матч серії до чотирьох перемог, де в разі перемоги "Донбасу" команда достроково оформить перемогу в чемпіонаті України сезону 2015/16.