Петров, Толстушко та Кисельов визнані кращими гравцями УХЛ в листопаді

Індивідуальні призи отримують кращий воротар, кращий захисник і кращий нападник за підсумками кожного місяця.

Українська хокейна ліга і ТМ «Parimatch» продовжують традицію щомісячного вручення нагород кращим гравцям чемпіонату Української хокейної ліги Парі-Матч.

Індивідуальні призи отримують кращий воротар, кращий захисник і кращий нападник за підсумками кожного місяця. Окремої нагороди удостоюється автор найбільш красиво закинутої шайби, повідомляє офіційний сайт ліги.

Кращим воротарем листопада став представник херсонського «Дніпра» Олег Петров. У 6 матчах голкіпер пропустив 8 шайб, заробивши коефіцієнт надійності 1.37 і відбивши 95,7% кидків. 2 зустрічі з 6 стали «сухим» для голкіпера «Дніпра».

Кращим гравцем лінії оборони став Всеволод Толстушко з «Кременчука». У 8 матчах захисник набрав 4 (1+3) очки при показнику корисності +7. Добре проявив себе Толстушко в матчах проти прямих конкурентів – «Дніпра» та «Донбасу», заробивши за результатом трьох зустрічей з ними корисність +1.

Кращим форвардом місяця став інший представник «Кременчука» Микола Кисельов. Нападник ударно провів листопад, набравши в 7 матчах 11 (6+5) очок. Особливо видатною для Кисельова стала гра проти «Дніпра», яка завершилася перемогою «городян» (5:4) – там форвард взяв участь у всіх шайбах своєї команди, оформив хет-трик і зробив 2 результативні передачі.

Автором найбільш красиво закинутої шайби в листопаді став нападник «Дніпра» Кирило Бондаренко. Після кидка Сергія Афанасьєва шайба відрикошетила від воротаря, і Кирило Бондаренко, будучи в оточенні захисників команди-суперника, в повітрі підбив ігровий снаряд прямо над плечем голкіпера: