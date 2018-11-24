«Кременчук» розтрощив МХК «Динамо» в Харкові у матчі УХЛ

Шість шайб "городяни" закинули в третьому періоді.

У Харкові відбувся матч 19-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Пари-матч між МХК «Динамо» і «Кременчуком».

Раніше команди зустрічалися 21 листопада, і той матч завершився перемогою "городян" 5:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Традиційно для зустрічей МХК «Динамо» і «Кременчука», рахунок в матчі відкрили підопічні Олександра Савицького – відзначився капітан команди Тимур Гриценко.

У другому періоді команди обмінялися "дуплетами": спочатку харків'яни вийшли вперед завдяки точним кидкам Дмитра Колядинского і Артем Кобіков, а потім статус-кво повернули кременчужани – Іван Цыпнятов і Гліб Кривошапкин зробили рахунок 2:3.

Третя двадцятихвилинка стала провальною для команди Олександра Сеуканда з самого початку. За перші 10 хвилин періоду дубль оформив Іван Савченко і ще один гол забив Руслан Ефімочкін – "динамівці" ж відповіли лише шайбою Олексія Сиротенко. Після цього шайба побувала у воротах Тимура Мамедова ще тричі – по черзі своїми шансами скористалися Тимур Гриценко, Віктор Тютченко і Олексій Ворона, причому останні два відзначилися в меншості.

Таким чином «Кременчук» оформляє рекордну в нинішньому сезоні перемогу над МХК «Динамо», і збільшує відрив від «Дніпра» до 7 очок. Харків'яни не змогли наблизитися до посідає 4-ту сходинку «Білому Барсу», і відстають на 6 балів.

Наступний матч регулярного чемпіонату відбудеться завтра, 25 листопада, у Києві – «Крижані Вовки» приймають «Донбас» на льодовій арені «Шалетт». Початок зустрічі о 13:30.

МХК «Динамо» - «Кременчук» 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

Шайби: 0:1 Гриценко (Савченко, Ворона), 04:13. 1:1 Колядинский (Халін), 23:35. 2:1 Кобіков (Максименко, Матвієнко - більш.), 24:32. 2:2 Цыпнятов (Фурса, Кисельов - більш.), 30:37. 2:3 Кривошапкин (Толстушко), 31:03. 2:4 Савченко (Ворона, Севрюгин), 42:34. 2:5 Ефімочкін (Муртищев), 43:52. 3:5 Сиротенко (Халін), 45:36. 3:6 Савченко (Гриценко, Ворона), 48:37. 3:7 Гриценко (Бєльський), 54:55. 3:8 Тютченко (Красильников, Грицько - менше і менше.), 57:36. 3:9 Ворона - менше і менше.), 58:08.