Збірна України з хокею отримала нового тренера

Відомий у минулому хокеїст Андрій Срюбко очолив національну збірну.

У вівторок, 13 листопада, на засіданні Виконавчого комітету Федерації хокею України було розглянуто низку актуальних питань, пов'язаних з підготовкою збірних команд до чемпіонатів світу та організацією чемпіонату України.

Головним у порядку денному було питання про призначення головного тренера національної чоловічої збірної України. Було прийнято одноголосне рішення - призначити головним тренером національної команди Андрія Срюбко, повідомляє офіційний сайт ФХУ.

Андрій Срюбко - відомий у минулому український хокеїст. За свою тренерську кар'єру працював асистентом головного тренера в ХК Дмитров (Росія) (2013 - 2014), молодіжної збірної України (2014 - 2015), ХК Донбас (2016 - 2017), головним менеджером у національній чоловічій команді України ( 2014-2015) і старшим тренером молодіжної збірної України (2017 - 2018).