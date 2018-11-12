"Колорадо" перервав серію з п'яти поразок у НХЛ перемогою в Едмонтоні

Евеланш виграли в гостях у Ойлерс з рахунком 1:4.

У ніч на понеділок в Національній хокейній лізі відбувся ряд матчів, в одному з яких "Колорадо Евеланш" перервали серію з п'яти поразок поспіль.

Команда обіграла на виїзді "Едмонтон Ойлерс" з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гол і передача Мікко Рантанена, а також 26 сейвів Семена Варламова дозволили "Колорадо" (8-6-3) перервати серію із п'яти поразок. А Рантанен з 26 очками знову займає перше місце у суперечці кращих бомбардирів ліги.

Першою зіркою матчу став захисник Тайсон Беррі, який забив гол і зробив передачу. Єдиний гол "Едмонтона" (8-8-1) при рахунку 0:4 забив Тай Рэтти, а "Ойлерс" зазнали четвертої поразки поспіль.

Капітан "Едмонтона" Коннор Макдевід залишився без очок вдруге за три матчі. Всього він набирав бали у 14 з 17 ігор сезону.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

11 листопада.

Сент-Луїс – Міннесота– 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 19 Сундквист (Барбашов), 1:1 – 21 Парізе (Брудин, Нідеррайтер), 1:2 – 21 Ерікссон Ек (Койл, Грінуей), 2:2 – 29 Пьетранжело (О'райллі, Шварц), 2:3 – 47 Гранлунд (Цукер)

Флорида – Оттава– 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 18 Дзингел (Лажойе, Тірні), 1:1 – 23 Барков (Дадонов, Хоффман), 2:1 – 26 Юбердо (Йэндл, Трочек), 3:1 – 34 Барков (Хоффман, Киселевич), 4:1 – 36 Брауера (Ламмикко, Сивиур), 5:1 – 38 Ватрано (Киселевич, Юбердо)

Вашингтон, Арізона– 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 16 Хиностроза (Паник, Строум), 0:2 – 31 Паник, 1:2 – 32 Бэкстрем (Боуї, Овечкін), 1:3 – 34 Гальченюк (Екман-Ларссон, Перлини), 1:4 – 58 Степан (Келлер, Гальченюк)

Вінніпег – Нью-Джерсі– 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 3 Рословик (Бафлин), 2:0 – 3 Шайфли (Елерс, Уілер), 2:1 – 7 Сіни (Сиверсон, Братт), 3:1 – 22 Шайфли (Труба), 3:2 – 23 Колман (Сиверсон), 4:2 – 27 Елерс (Wheeler, Шайфли), 5:2 – 32 Перро (Коннор, Літтл)

Бостон – Вегас– 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 2 Хейнен (Бйорк), 2:0 – 17 Лоузон (Мур, Курали), 3:0 – 20 Маршанд (Пастрняк, Бержерон), 3:1 – 30 Ікін (Так), 4:1 – 56 Пастрняк (Крейчі, Крюг)

Сан-Хосе – Калгарі– 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 1 Кейн (Донський, Павелскі), 2:0 – 21 Донський (Павелскі, Кейн), 2:1 – 26 Монахан (Янковський), 3:1 – 59 Павелскі (Гертл, Майєр)

Едмонтон – Колорадо– 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Шайби: 0:1 – 1 Рантанен (Ландескуг, Маккіннон), 0:2 – 15 Седерберг (Беррі, Калверт), 0:3 – 25 Керфут (Седерберг, Жирар), 0:4 – 30 Беррі (Рантанен, Маккіннон), 1:4 – 49 Рэтти (Лучич, Ларссон)