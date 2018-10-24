Білий Барс мінімально обіграв Крижаних Вовків в чемпіонаті УХЛ

Білоцерківська команда перемогла з рахунком 3:2.

У Києві матчем між «Крижаними Вовками» і «Білим Барсом» стартував дванадцятий тур чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги.

Як повідомляє офіційний сайт УХЛ, команди з самого початку матчу показали, що націлені завоювати три очки. Суперники не переставали засипати опонентів атаками і небезпечними кидками, однак відмінна гра воротарів Микити Глотова і Олександра Качули довгий час не дозволяла відкрити рахунок у принциповому матчі.

Нулі на табло протрималися аж до екватора зустрічі, коли «Білому Барсу» вдалося двічі за 10 секунд прошити голкіпера киян і заволодіти комфортною ігровою перевагою – свою першу шайбу за новий клуб закинув Олександр Буняк, а також відзначився Микита Лесников.

Третій період став найбільш видовищним відрізком зустрічі – «Крижаним Вовкам» вдалося відіграти дві пропущені шайби завдяки точним кидкам Кирила Фроленка та Миколи Дворника. Однак, «Барсам» такий розклад поєдинку не припав по душі і команда Костянтина Буценка у форматі 5х3 змогла скористатися помилками суперника і закинути третю шайбу у ворота Микити Глотова – вирішальну шайбу на свій рахунок записав капітан білоцерківців Євген Тимченко.

Зазначимо, що 12-й тур УХЛ завершиться 25 жовтня в Дружківці, де зустрінуться «Донбас» і МХК «Динамо».

«Крижані Вовки» – «Білий Барс» 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайби: 0:1 Буняк (Тимченко, Таран), 14:10; 0:2 Лесников (Буняк), 14:21; 1:2 Фроленко, 47:14; 2:2 Дворник (Мікульчик, Фроленко), 52:20; 2:3 Тимченко (Куцевич, Буняк - більш.), 58:12.