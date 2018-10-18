Вашингтон вирвав перемогу у Рейнджерс в овертаймі, Монреаль обіграв Сент-Луїс в НХЛ
Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ, повідомляє офіційний сайт ліги. "Вашингтон" вирвав перемогу у "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертаймі - 4:3.
Вашингтон – Рейнджерс – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Шайби: 0:1 – 6 Зибанежад (Піонк, Крайдер), 1:1 – 14 Карлсон ( Бекстрем), 2:1 – 23 Овечкін (Конноллі, Карлсон), 2:2 – 32 Весі (Хауден, Піонк), 3:2 – 37 Овечкін ( Бекстрем, Карлсон), 3:3 – 50 Крайдер (Зибанежад, Піонк), 4:3 – 62 Нісканен (Оші, Ковальов).
Монреаль – Сент-Луїс– 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайби: 1:0 – 1 Домі (Райллі, Лехконен), 1:1 – 23 Данн (О'Райллі, Тарасенко), 2:1 – 27 Райллі (Друен, Юдон), 2:2 – 56 Шенн (Перон, Стеен), 3:2 – 59 Галлахер (Татар).
Калгарі – Бостон– 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
Шайби: 1:0 – 5 Фролік (Ткачак, Баклунд), 2:0 – 15 Годро (Хеніфин, Монахан), 3:0 – 16 Вялімякі (Янковський, Стоун), 3:1 – 22 Бержерон (Крейчі), 4:1 – 23 Фролік (Баклунд), 4:2 – 33 Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 5:2 – 59 Ткачак (Стоун).
Анахайм – Айлендерс– 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Шайби: 1:0 – 19 Кеслер (Ракелль, Стіл), 2:0 – 28 Кеслер (Фаулер, Кольяно), 3:0 – 40 Хенрік (Комтуа), 4:0 – 59 Ліндхольм (Стріт), 4:1 – 59 Сизикас (Мейфілд, Джонстон).