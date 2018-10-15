Вінніпег обіграв Кароліну, Анахайм переміг у гостях Сент-Луїс в чемпіонаті НХЛ
10:55, 15 жовтня 2018Хокей
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"Нью-Джерсі" в останньому періоді дотиснув "Сан-Хосе".
Сент-Луїс - Анахайм / REUTERS
У ніч на понеділок у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулися три матчі.
Нью-Джерсі – Сан-Хосе– 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Шайби: 0:1 – 23 Павелскі (Кейн, Бернс), 1:1 – 27 Палмієрі (Ватанен, Хол), 1:2 – 35 Майєр (Гертл, Кутюр), 2:2 – 41 Палмієрі (Сиверсон, Грін), 3:2 – 43 Деа (Хол, Мюллер)
Воротарі: Кінкейд 37/39 – М. Джонс 33/36
Сент-Луїс – Анахайм– 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Шайби: 0:1 – 18 Сильверберг (Ліндхольм, Комтуа), 1:1 – 31 Стеєн (Едмундсон, Тарасенко), 2:1 – 35 Бозак (Марун), 2:2 – 47 Стріт (Фаулер, Менсон), 2:3 – 54 Кольяно (Ліндхольм, Кеслер)
Вінніпег – Кароліна– 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Шайби: 1:0 – 44 Лайні (Уілер, Морріссі), 1:1 – 47 Ферланд (Ахо, Хемілтон), 2:1 – 57 Літтл (Морріссі), 3:1 – 59 Коннор (Танев)
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