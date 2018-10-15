Вінніпег обіграв Кароліну, Анахайм переміг у гостях Сент-Луїс в чемпіонаті НХЛ

"Нью-Джерсі" в останньому періоді дотиснув "Сан-Хосе".

У ніч на понеділок у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулися три матчі. Нью-Джерсі – Сан-Хосе– 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Шайби: 0:1 – 23 Павелскі (Кейн, Бернс), 1:1 – 27 Палмієрі (Ватанен, Хол), 1:2 – 35 Майєр (Гертл, Кутюр), 2:2 – 41 Палмієрі (Сиверсон, Грін), 3:2 – 43 Деа (Хол, Мюллер) Воротарі: Кінкейд 37/39 – М. Джонс 33/36 Сент-Луїс – Анахайм– 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Шайби: 0:1 – 18 Сильверберг (Ліндхольм, Комтуа), 1:1 – 31 Стеєн (Едмундсон, Тарасенко), 2:1 – 35 Бозак (Марун), 2:2 – 47 Стріт (Фаулер, Менсон), 2:3 – 54 Кольяно (Ліндхольм, Кеслер) Вінніпег – Кароліна– 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) Шайби: 1:0 – 44 Лайні (Уілер, Морріссі), 1:1 – 47 Ферланд (Ахо, Хемілтон), 2:1 – 57 Літтл (Морріссі), 3:1 – 59 Коннор (Танев)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter