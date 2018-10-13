«Донбас» розгромив «Крижаних Вовків» у матчі УХЛ

Дублями у складі донеччан відзначився Віктор Захаров і Андрій Денискін.

У Дружківці відбувся заключний матч 9-го туру чемпіонату \Української хокейної ліги між «Донбасом» і «Крижаними Вовками».

Матч завершитлся з рахунком 7:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Донеччани, розуміючи, що потрібно реабілітуватися за програну зустріч в Херсоні, сходу нав'язали супернику з Києва свою гру і далі тільки нарощували свою перевагу. Таким чином донецький клуб тричі відзначився у воротах Микити Глотова, пішовши на перерву за комфортної переваги.

«Крижані Вовки», в свою чергу, хоч і змогли кілька разів небезпечно атакувати голкіпера донеччан, але бракує ще команді Миколи Сидорова гольового везіння.

У другому та третьому періоді чинний чемпіон України тільки нарощував свій пресинг і збільшував перевагу – за решту 40 хвилин ігрового часу донеччани відзначилися у воротах Микити Глотова ще 4 рази. «Крижані Вовки» змогли відповісти лише одним влучним кидком у ворота Сергія Костенко – закинув шайбу престижу Олексій Черемнов. Таким чином донеччани обіграли свого опонента з Києва з рахунком 7:1.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Дніпро» на виїзді обіграв «Білий Барс», а «Кременчуг» насухо здолав МХК «Динамо».

Завтра, 14 жовтня, в 15:30 «Донбас» і «Крижані Вовки» зіграють повторний матч, який пройде в рамках 11 туру Української хокейної ліги.

«Донбас» – «Крижані Вовки» 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Шайби: 1:0 Коренчук (Кузьмик, Кирющенков), 7:44 ; 2:0 Захаров (Григор'єв, Карпенко - більш. ), 17:16 ; 3:0 Мостовий (Новіков, Мазур), 17:38 ; 4:0 Денискін (Лялька, Воронін), 21:24; 5:0 Захаров (Костиков, Фірсов), 26:49 6:0 Лялька (Смирнов), 29:19; 6:1 Черемнов (Приваліхін), 50:47; 7:1 Денискін (Лялька), 58:24.