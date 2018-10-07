Кременчук у поєдинку 7-го туру УХЛ розгромив Крижаних Вовків

Команда з Кременчука закинула у ворота суперника 9 шайб.

Сьомий тур чемпіонату України - Української хокейної ліги продовжився в Києві, де місцеві «Крижані Вовки» брали «Кременчук». До цієї зустрічі кияни підійшли на останній сходинці в турнірній таблиці, а «городяни» зайняли друге місце з 14 набраними очками.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Перший період кременчужани почали дуже впевнено і сходу змогли прошити Микиту Глотова, але вже через хвилину Руслан Забулонов зрівняв рахунок на табло. Рівними цифри протрималися аж до кінця періоду, коли «городяни» змогли зламати оборону противника і ще двічі відзначитися у воротах киян.

У другій двадцятихвилинці господарі майданчика змогли стримувати натиск команди Олександра Савицького тільки перші 10 хвилин, а далі кременчужани закинули у ворота Микити Глотова ще дві шайби, встановивши рахунок 1:5 на свою користь.

Третій період тільки ствердив лідерство гостей - кременчужани, здавалося, повністю заволоділи ігровою перевагою і довели рахунок в поєдинку до розгромного, відзначившись у воротах «Крижаних Вовків» ще чотири рази. Для киян шайба Руслана Забулонова в першому періоді так і залишилася єдиною в цій зустрічі.

Зазначимо, що в цьому матчі по дві шайби закинули відразу четверо гравців «Кременчука» Іван Савченко, Микола Кисельов, Олексій Зайцев і Віктор Тютченко.

Сьогодні в 18:00 сьомий тур Української хокейної ліги своїм поєдинком на «Альтаірі» закриють «Донбас» і «Білий Барс».

«Крижані Вовки» - «Кременчуг» 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)

Шайби: 0:1 Шиманський (Тютченко, Красильников), 04:42. 1:1 Забулонов (Н. Дворник, Мікульчик), 05:30. 1:2 Зайцев (Кисельов, Фурса), 13:55. 1:3 Кисельов (Зайцев, Фурса), 17:16. 1:4 Тютченко (Красильников, Толстушко), 29:56. 1:5 Кисельов (Зайцев, Толстушко - більш.), 32:19. 1:6 Савченко (Ворона), 41:52. 1:7 Зайцев (Кисельов, Фурса), 47:42. 1:8 Тютченко (Красильников, Шиманський), 48:37. 1:9 Савченко (Ворона, Бєльський), 49:16.