МХК «Динамо» вдома поступилося херсонському «Дніпру» в матчі УХЛ

Гра в Харкові завершилася з рахунком 1:4

Сьомий тур чемпіонату Української хокейної ліги стартував у Харкові, де місцевий МХК «Динамо» приймав лідера турнірної таблиці «Дніпро».

Одразу херсонці заволоділи ігровою перевагою і фактично відразу розчинили ворота Тимура Мамедова – на четвертій хвилині Микита Коваленко добре зіграв на добиванні після кидка Івана Золотухіна, а в середині періоду Микита Макарицький збільшив рахунок на табло, зробивши рахунок 0:2 на користь «Дніпра», повідомляє офіційний сайт ліги.

МХК «Динамо» у свою чергу, змогло тільки змусити понервувати голкіпера команди супротивника, але до гольових результатів свої атаки підопічні Олександра Сеуканда так і не довели.

І тільки у другій двадцятихвилинці у відповідь на шайбу Микити Коваленко, який у такий спосіб оформив дубль, Микита Олійник зміг пробити Олега Петрова і скоротити відставання між командами. У другому періоді помітно активізувалися харків'яни, але все ж їх помилки знову і знову призводили до небезпечних моментів біля воріт Тимура Мамедова.

У заключному періоді херсонська команда тільки нарощувала свій пресинг, що відбилося і на табло – Роман Мацейко закинув четверту шайбу у ворота Тимура Мамедова, встановивши остаточний рахунок 1:4. Команда Олександра Сеуканда хоч і намагалася відігратися, але ще раз прошити Олега Петрова у них так і не вдалося.

Завтра, 7 жовтня, сьомий тур УХЛ своїми зустрічами продовжать в 13:30 «Крижані Вовки» та «Кременчук», а потім в 18:30 «Донбас» зустрінеться з «Білим Барсом».

МХК «Динамо» – «Дніпро» 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 Коваленко (Жвачкін, Золотухін), 4:15; 0:2 Макарицкий ( Пугачов, Мацейко), 7:47; 0:3 Коваленко (Жвачкін, Пугачов), 23:58; 1:3 Олійник (Ромащенко, Дегтярьов - більш.), 25:37; 1:4 Мацейко ( Брага, Макарицкий), 56:09.