«Крижані Вовки» в серії булітів обіграли МХК «Динамо» у матчі УХЛ

Гра в Харкові завершилася з рахунком 3:4.

У Харкові відбувся матч 4-го туру чемпіонату України з хокею - чемпіонату Української хокейної ліги, в якому місцевий МХК «Динамо» приймав київських «Крижаних Вовків».

Обидві команди ще не набирали очок у нинішньому розіграші чемпіонату, і перемога в матчі дозволяла одному з клубів піти з останнього місця в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт ліги.

У першому періоді команди придивлялися один до одного, однак більш активними показали себе хокеїсти МХК «Динамо». У другому ігровому відрізку перевага вилилося в голи – спочатку Микита Олійник закинув свою третю шайбу в сезоні, а потім Руслан Лісін реалізував чисельну перевагу своєї команди.

На третій період «Крижані Вовки» вийшли з іншим настроєм, якого так не вистачало раніше. По черзі Олексій Овчинников, Руслан Забулонов і Микола Двірник відправили по шайбі в чужі ворота, і вивели київську команду вперед.

На останніх секундах матчу наставник харків'ян випустив шостого польового гравця, і Руслан Максименко, в цей день став батьком, закинув шайбу у ворота "вовків".

Овертайм завершився з нульовим рахунком, і матч перейшов в серію кидків для виявлення переможця. Єдиний точний кидок в серії зробив захисник «Крижаних Вовків» Кирило Фроленко, який приніс таким чином 2 очки в залік своєї команди.

МХК «Динамо» - «Крижані Вовки» 3:4 (0:0; 2:0; 1:3; 0:0; 0:1)

Шайби: 1:0-Олійник (Ромащенко, Піддубний), 02:49. 2:0 Лісін (Олійник, Ромащенко - більш.), 07:47. 2:1 Овчинников (Мікульчик, Фроленко - менше і менше.), 26:18. 2:2 Забулонов (Овчинников, Федосов), 31:23. 2:3 Н. Двірник (Боронило, Бугайов), 34:00. 3:3 Максименко (Матвієнко - шостий польовий), 59:31. 3:4 Фроленко - переможний кидок.