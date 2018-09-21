"Донбас" зіграє з "Білим Барсом" у 3-му турі УХЛ

Матчі третього туру сезону 2018/19 відбудеться 22 і 23 вересня.

У найближчі суботу та неділю відбудуться матчі 3-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги сезону 2018/19.

В центральній грі туру в Білій Церкві зійдуться "Білий Барс" і "Донбас", повідомляє офіційний сайт ліги.

22 вересня

15:00 «Білий Барс» – «Донбас»

Зустріч лідерів минулого чемпіонату обіцяє уболівальникам яскраве протистояння і величезнe кількість гострих моментів. Попередня зустріч цих команд відбулася під час Кубка Донбасу. Тоді донеччанам вдалося мінімально обіграти супротивника з Білої Церкви, але в кінцевому підсумку залишити кубок у Дружківці у господарів так і не вдалося.

На рахунку у «барсів» поки лише одна перемога у стартовому поєдинку чемпіонату проти "динамівців" (0:4). В минулому турі УХЛ білоцерківці перевіряли на міцність новачка чемпіонату «Дніпро» і грубо помилилися – херсонцям вдалося сім разів відповіді вразити ворота гостей.

Що стосується «Донбасу», то в активі чинного чемпіона України дві впевнені перемоги в двох турах УХЛ – у матчі-відкритті донеччани обіграли "городян" (7:3), а потім розгромили «Вовків» у Києві (8:1).

23 вересня

14:00 «Кременчуг» – «Крижані Вовки»

До матчу в Кременчуці «Вовки» підійшли з двома поразками в двох стартових матчах сезону, а кременчужани, в свою чергу, хоч і поступилися «Донбасу» у матчі-відкритті, однак вже в наступному турі вирвали у харків'ян три очки.

До того ж одним з визначальних перемогу факторів може стати те, що «Кременчуг» вперше в сезоні зіграє при своїх домашніх трибунах. А підтримка вболівальників, як відомо, завжди жене команду вперед і змушує домагатися найвищих результатів.

Ця зустріч буде цікава тим, в товариському поєдинку в період міжсезоння «Крижаним Вовкам» вдалося досить впевнено обіграти віце-чемпіона країни, дозволивши закинути "горожнам" лише одного разу.

Такого повороту подій мало хто очікував, але чи зможе київська команда знову повторити свій успіх і заробити перші очки у новому сезоні всі любителі хокею зможуть дізнатися вже 23 вересня.

17:00 «Дніпро» – МХК «Динамо»

Третій тур Української хокейної ліги своїм поєдинком закриють «Дніпро» і МХК «Динамо». Варто відзначити, що цей матч буде дуже складним для харків'ян, адже новачок чемпіонату вже встиг набрати непоганий хід і відчути смак впевнених перемог. Херсонці виграли дві зустрічі з двох, не залишивши шансів противнику, при своїх домашніх трибунах – спершу «Дніпро» здолав «Крижаних Вовків» (4:0), а потім розгромив гостей з Білої Церкви (7:0). Таким чином два "сухаря" собі в актив записав голкіпер херсонського клубу Олег Петров.

"Динамівці" у свою чергу поступилися в обох зустрічах сезону і поки не змогли набрати жодного очка, що досить сильно впливає на психологічний стан команди. І поки харків'яни знаходяться в пошуку своєї гри і правильних поєднаннях в п'ятірках, їх противники впевнено набирають результативні бали в турнірній таблиці.

Головне питання матчу: чи зможуть підопічні Олександра Сеуканда вийти зі стану "літнього" хокею або ж дозволять «Дніпру» заробити чергові три очки в чемпіонаті? Всі відповіді будуть чекати вболівальників вже 23 вересня в 17:00.