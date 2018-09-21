Успішний старт «Дніпра», розгроми від «Кременчука» і «Донбасу» - огляд другого туру УХЛ

Всі матчі туру закінчувалися з великими рахунками – команди-переможниці закидали у ворота супротивників не менше 6 шайб.

20 вересня завершився другий тур Української хокейної ліги, в рамках якого МХК «Динамо» вдома поступилося кременчужанам, «Дніпро» виграв другий поєдинок в сезоні, а донеччани розгромно обіграли «Крижаних Вовків».

Цікавий той факт, що всі матчі туру закінчувалися з великими рахунками – команди-переможниці закидали у ворота супротивників не менше 6 шайб, повідомляє офіційний сайт ліги.

МХК «Динамо» – «Кременчук» 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Зустріч у Харкові вийшла досить драматичною, але чому-то вже до другого періоду перекинулася в гру в "одні ворота". Харків'яни відважно билися на кожній ділянці майданчика, але за кожну свою помилку розплачувалися пропущеною шайбою.

У цьому поєдинку варто відзначити гру нового голкіпера харківського клубу Тимура Мамедова, який незважаючи на 6 пропущених шайб, впевнено стояв у створі воріт і багато в чому стримував натиск команди гостей.

Таким чином «Кременчук» набрав перші очки у новому сезоні, а наступний матч проведе при своїх уболівальниках, що вже обіцяє "городянам" перемогу.

«Дніпро» – «Білий Барс» 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Це вже другий "сухий" матч для новачка чемпіонату і друга впевнена домашня перемога. Херсонці дуже успішно стартували в новому сезоні і показали, що боротися за перемогу вони будуть до самого кінця. Високі завдання перед командою ставляться в першому ж сезоні, а гравці клубу впевнено доводять, що план максимум на сезон вони готові виконати на всі 100%. Відзначимо, що другий "сухар" підряд на свій рахунок записав голкіпер херсонського клубу Олег Петров.

Для «барсів», у свою чергу, ця поразка стала першою в новому сезоні, після успішної гри проти харків'ян. А те, що білоцерківці так і не змогли відкрити рахунок в цьому матчі може досить сильно психологічно вдарити по настрою команди.

«Крижані Вовки» – «Донбас» 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)

Тенденцію розгромних рахунків підтримав і чинний чемпіон України, закинувши у ворота киян вісім шайб. Після першої шайби Севастьяна Карпенко на «Крижаних Вовків» обвалився шквал атак і закинутих шайб, а кияни, в свою чергу, змогли відповісти лише одним влучним кидком. Шайбою престижу відзначився Сергій Мікульчик.

Також варто відзначити форварда донеччан Віталія Кирющенкова, який під кінець поєдинку тричі вразив ворота господарів.

У рамках третього туру УХЛ 22 вересня о 15:00 зустрінуться «Білий Барс» і «Донбас», а на наступний день спочатку в 14:00 зіграють «Кременчуг» з «Крижаними Вовками, а потім в 17:00 тур закриють МХК «Динамо» з «Дніпром»