Чемпіон України з хокею "Донбас" проведе матч УХЛ в Києві

"Донбас" зіграє зі столичними "Крижаними вовками" на льодовій арені на вулиці Шалетт.

19-20 вересня у Києві відбудуться матчі 2-го туру чемпіонату Української хокейної ліги, в рамках якого чемпіон України донецький "Донбас" зіграє в Києві.

Всього за два дні відбудуться три матчі за участю всіх шести команд-учасниць турніру, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

19-го вересня тур відкриється матчм МХК «Динамо» – «Кременчуг», який відбудеться в Харкові і розпочнеться о 18.20.

Перший тур Української хокейної ліги обидві команди завершили без набраних очок – кременчужани у матчі-відкритті сезону поступилися «Донбасу», а "динамівці" в Білій Церкві всуху програли «Білому Барсу».

В минулий раз команди зустрічалися в рамках навчально-тренувальних зборів. У товариському поєдинку "городяни" змогли вирвати перемогу у суперника, проте аж до середини третього періоду команда Олександра Сеуканда впевнено вела в рахунку. Однак за останні 10 хвилин кременчуцький клуб перевернув хід зустрічі – харків'яни невчасно розслабилися і допустили ряд помилок в обороні, а може «Кременчуг» зібрав останні сили і вирвався вперед.

На перші матчі сезону досить сильно впливає і передсезонна підготовка. Якщо говорити про команду Олександра Савицького, то хокеїсти кременчуцького клубу провели ряд контрольних матчів (дві перемоги з трьох), а також взяли участь у Donbass Open Cup-2018, на якому посіли підсумкове друге місце.

У свою чергу, МХК «Динамо» провело лише один контрольний матч, що за словами Олександра Сеуканда дає про себе знати. Команда ще просто не готова до швидкостей регулярного чемпіонату і продовжує допускати "літні" помилки

Слідом, о 19:00, на лід арени в Херсоні вийдуть місцевий «Дніпро» і «Білий Барс» із Білої Церкви.

На відміну від попередньої пари суперників, ці команди здобули дві впевнені перемоги в першому матчі сезону. Причому обидва клуби всуху переграли своїх опонентів з рахунком 4:0.

Ці дві команди вже зустрічалися в рамках передсезонної підготовки. Тоді перший товариський матч закінчився перемогою херсонців, а другий – нічийним рахунком 2:2. Зазначимо, що автором першої шайби «Дніпра» в сезоні 2018/2019 став екс-нападник «Білого Барса» Олександр Найдьонов. Цілком ймовірно, що цей фактор стане окремою мотивацією для хокеїста на гру проти своєї колишньої команди.

Обидва клуби поклали досить впевнене і успішний початок нового сезону, проте, хто виявиться сильнішим у очному протистоянні стане відомо лише за підсумками очної гри.

А вже наступного дня, 20 вересня, на київській Льодовій арені на вулиці Шалетт зійдуться столичні «Крижані Вовки» і донецький «Донбас».

Другий тур закриють лідер і аутсайдер минулого розіграшу Української хокейної ліги. В першому матчі сезону донеччани впевнено обіграли кременужан, хоча і поступалися у другому періоді з рахунком 2:1, а «Крижані Вовки» свій перший поєдинок програли новачку чемпіонату «Дніпру».

Зазначимо, що ця зустріч стане першою для «Вовків» на київській арені «Шалетт», на яку команда переїхала в період міжсезоння, змінивши броварську прописку на київську. До того ж кияни змінили назву і логотип клубу, а також почали тісну співпрацю з ДЮСШ «Крижинка».

Саме перші матчі сезону можуть показати, провели підопічні Миколи Сидорова якісну роботу над помилками і готова команда дивувати вболівальників своїми перемогами. Чи зможе в цьому сезоні київська команда розірвати ланцюжок поразок і дати бій чинному чемпіону України?