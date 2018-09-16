Білий Барс розгромив харківське Динамо у 1-му турі УХЛ

Матч завершився перемогою "Барсів" з великим рахунком 4:0.

16 вересня поєдинок "Білого Барсу" (Біла Церква) і МХК "Динамо" (Харків) закрив програму першого туру чемпіонату Української хокейної ліги. В цьому матчі "Барси" здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Рівно 10 хвилин харків'янам вдавалося стримувати натиск і масовані атаки противника, але потім ряд помилок в обороні дав «Барсам» можливість відкрити рахунок.

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Цією можливістю «Білий Барс» скористався сповна, тричі відзначившись у воротах супротивника. Відзначимо, що автором першої шайби в складі білоцерківців став Микита Лєсников, а потім по черзі гольові бали заробили Павло Таран і Юрій Качан. «Динамо», в свою чергу, так і не змогло відповісти на пропущені шайби.

У другій двадцятихвилинці клуби стали більш акуратно і стриманіше грати що в атаці, що в обороні. Саме це не дозволило жодній з команд відзначитися. Хоч «барси» та «динамівці» намагалися організовувати масовані атаки, намагаючись заволодіти ігровою перевагою, проте змінити рахунок на табло у клубів так і не вийшло.

У заключному періоді «барси» ще раз засмутили Тимура Мамедова, встановивши остаточний рахунок 4:0. Таким чином «Білий Барс» записує на свій рахунок перші три очки.

«Білий Барс» - МХК «Динамо» 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Нагадаємо, що раніше у 1-му турі «Донбас» впевнено обіграв "Кременчук"﻿, а "Дніпро" здобув "суху" перемогу над «Крижаними Вовками».﻿

Другий тур УХЛ відбудеться 19-го і 20 вересня. У перший ігровий день туру в Харкові МХК «Динамо» прийме кременчужан, а в Херсоні зустрінуться «Дніпро» і «Білий Барс». 20 вересня «Крижані Вовки» зіграють проти чинного чемпіона України "Донбасу".