Гравець "Донбасу" Лялька став кращим бомбардиром хокейного Кубка Салея-2018

Його партнер по команді Смирнов став кращим снайпером турніру.

Напередодні в Білорусі чотирма матчами завершився груповий етап хокейного Кубка Салея-2018.

Кращим бомбардиром турніру став нападник українського "Донбасу" (Донецьк) Віталій Лялька, який набрав у семи іграх 14 (3+11) очок, повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".

Кращим снайпером групового турніру став ще один форвард чемпіона України – Ілля Смирнов. В його активі 7 голів у семи матчах і 10 (7+3) очок в загальній складності.

Також в число найбільш результативних гравців Кубка Салея увійшов і партнер Ляльки і Смирнова по ланці Андрій Денискін. Він, як і Смирнов, набрав 10 (5+5) очок в семи зіграних поєдинках.

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У фіналі Кубка Салея-2018 зіграють "Молодечно" і "Неман".

В семи матчах турніру в Білорусі "Донбас" здобув три перемоги і зазнав чотири поразки, зайнявши підсумкове шосте місце в турнірній таблиці.